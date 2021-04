Marocchi: "I costi devono essere contenuti altrimenti si ripresenteranno tante situazioni come Donnarumma"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato della Superlega citando Donnarumma. Queste le sue parole: "Donnarumma è a scadenza e può giocare in una di queste 12 squadre. Se si fossero ritrovate per porre un salary cap e evitare situazioni come Donnarumma sarebbe stato meglio. I costi devono essere contenuti altrimenti si ripresenteranno tante situazioni come Donnarumma"