Marocco campione d'Africa: il motivo è che è stato accolto il ricorso per l'abbandono del campo da parte del Senegal

Marocco campione d'Africa: il motivo è che è stato accolto il ricorso per l'abbandono del campo da parte del Senegal
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Oggi alle 13:41News
di Antonello Gioia
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(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il Marocco è stato dichiarato campione della Coppa d'Africa dalla Confederazione africana di calcio (Caf), che ha accolto il ricorso presentato dalla Federcalcio di Rabat per l'abbandono del campo da parte del Senegal nella finale disputata a gennaio in seguito a un rigore considerato inesistente. La Caf ha stabilito per la partita il risultato di 3-0 per il Marocco, che conquista così il trofeo. (ANSA).