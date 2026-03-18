Ramazzotti: "Leao ha chiesto scusa al gruppo. La vicenda è stata poi archiviata in campo, con una stretta di mano con Pulisic"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su quanto successo ieri a Milanello: "Dopo le tensioni di domenica sera all’Olimpico, tra Rafa Leao e Christian Pulisic è tornato il sereno. Ieri a Milanello i due si sono stretti la mano in campo, di fronte ai compagni, e si sono così messi alle spalle una notte della quale avrebbero fatto volentieri a meno. A prevalere adesso in entrambi è la voglia di ripartire, di trovare il gol che cercano con una certa insistenza perché non arriva con la frequenza del passato.

La squadra ha ripreso gli allenamenti ieri (lunedì terapie solo per gli infortunati) e questa è stata la prima volta in cui il gruppo si è rivisto dopo la sconfitta contro la Lazio. Allegri e il suo staff hanno analizzato al video la prova dell’Olimpico, una cosa che succede sempre, qualsiasi sia il risultato, ma è chiaro che la prestazione non certo positiva contro la formazione di Sarri ha dato molti spunti sui quali riflettere. Tra questi naturalmente il fatto che l’americano e il portoghese si sono cercati meno rispetto al passato. Un aspetto che ha spazientito particolarmente Rafa, molto contrariato nella ripresa quando il compagno non lo ha servito in occasione di un suo scatto in verticale e altrettanto su di giri nel momento in cui è uscito dal campo e sia Maignan sia Allegri hanno provato (vanamente) a calmarlo. Tanto è vero che, anche nello spogliatoio al termine del match, il numero 10 ha avuto da ridire con il compagno. Ieri, invece, Pulisic e Leao hanno rivisto alcune delle azioni incriminate davanti al video e a mente fredda di sicuro hanno riflettuto sulle scelte fatte e gli atteggiamenti avuti. Ecco perché Rafa ha chiesto scusa al gruppo. La vicenda è stata poi archiviata in campo, con una stretta di mano. Da ieri nella mente di entrambi c’è solo la volontà di ripartire contro il Torino".