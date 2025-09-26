Marotta: "Stadio? Spero che questo problema annoso venga risolto al più presto e con massima trasparenza"

Dal palco dell'Aula Magna dell'università Milano-Bicocca, dove ha ricevuto la Laurea magistrale Honoris Causa in 'Marketing e mercati globali', il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato della vendita di San Siro e delle aeree circostanti a Milan e Inter:

“Nel 2010 ho partecipato all’inaugurazione dello Juventus Stadium. Nel 2011 ci fu l’abbandono dello Stadio Olimpico. E guarda caso in 7 anni vincemmo 7 scudetti consecutivi. Uno stadio moderno che rispondeva a tutti i requisiti e alle esigenze del tifoso. Il tifoso deve riconoscere lo stadio come una sua casa ospitale con i servizi più moderni. Oggi quella struttura di Torino garantisce futuro al club. Con sensibilità e intelligenza, spero che gli amministratori possano capire che la città ha bisogno di uno stadio nuovo, moderno. Milano ha dovuto rinunciare all'invito della UEFA di ospitare la finale di Champions e ora è fuori dalle città candidate a rappresentare l'Italia a Euro 2032. Io mi auguro che non ci siano preclusioni, tutto dovrà essere fatto con la massima trasparenza, garantita da Milan e Inter. Spero che questo problema annoso venga risolto al più presto".

Campioni nel nostro calcio e problema di valorizzazione del prodotto

“Abbiamo un grande problema di stadi in Italia e anche di spettacolo che deve essere sempre di qualità. Oggi il nostro prodotto è diminuito come valore. Il nostro è un campionato di transizione in cui purtroppo i giocatori sono di passaggio. Oggi in Serie A abbiamo un giocatore che secondo me è un vero campione ovvero Luka Modric che però è arrivato in Serie A a 40 anni”