Massa (Msc Crociere): "Uniti al Milan da una politica di internazionalizzazione, soprattutto per la diffusione delle eccellenze italiane"

Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare dell'accordo con Milan, Napoli e Genoa: "Siamo uniti al Milan da una politica di internazionalizzazione in cui ci ritroviamo, soprattutto per quanto riguarda la diffusione delle eccellenze italiane. Col Napoli, di cui siamo “main sponsor”, è stato come l’evoluzione naturale di un fidanzamento; inoltre è una questione di cuore, considerando anche le origini sorrentine dell’armatore Aponte.

A Genova c’è il nostro primo porto, è il centro operativo e c’è un rapporto speciale con la città. Tutto questo ha permesso di creare un legame affettivo con ognuna di loro".