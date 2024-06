Si sono giocate tutte e tre le finali europee: ecco le tre regine d'Europa

Tre coppe europee, tre regine d'Europa. La stagione 2023-2024 ha indicato come tali queste tre squadre, vincitrici delle rispettive competizioni:

CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid

EUROPA LEAGUE

Atalanta

CONFERENCE LEAGUE

Olympiacos

ANCELOTTI SEMPRE RE

Se lo chiamano Re Carlo, un motivo ci sarà. Ancelotti sa come si fa: il suo Real Madrid soffre ma tiene duro, nella ripresa passa e alla fine vince pure con estrema serenità. Per la quindicesima volta nella loro ineguagliabile storia, le merengues sono campioni d'Europa: battuto il Borussia Dortmund, 2-0 in finale di Champions League a Wembley. Hey Jude, c'è la vecchia guardia. Bellingham è tra i più attesi, ma per ampi tratti della partita scompare. In cattedra ci vanno i galacticos della nuova era: 8 in pagella a Thibaut Courtois, che ha fatto il suo esordio in questa Champions proprio stasera. Ma anche al match winner Dani Carvajal e a Toni Kroos, all'ultima con la maglia del Real e in generale dei club. La gioia di Ancelotti. Aveva fatto un riposino nel pomeriggio, il tecnico più vincente di sempre nella storia della coppa più prestigiosa d'Europa. "La chiave è la storia di questo club e la qualità dei giocatori, io faccio quello che posso", dice con umiltà l'allenatore italiano a fine partita. Guarda al futuro Florentino Perez, che mette nel mirino la nuova Champions: "Ora puntiamo la Sedicesima", dice il presidente che ha superato Santiago Bernabeu nell'albo d'oro della competizione. Intanto, il 14 agosto vivrà una sfida tutta italiana: accontentato Gasperini, la Supercoppa europea sarà Real Madrid-Atalanta.