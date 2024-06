Mercato Milan, Gazzetta: "Tutto da rifare. Zirkzee lontano: il Diavolo torna su Sesko e Guirassy"

In merito al mercato del Milan, che è alla ricerca di un grande attaccante, l'edizione odierna della Gazzetta Sportiva titola così: "Tutto da rifare. Zirkzee lontano: il Diavolo torna su Sesko e Guirassy". L'olandese, da tempo in cima alla lista dei rossoneri, è ora un po' più lontano perchè il neo tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, lo rivuole in Baviera.

E così i dirigenti di via Aldo Rossi sono costretti a valutare altri profili, come per esempio quello di Benjamin Sesko del Lipsia (su cui però sono favorite le squadre inglesi, in particolare l'Arsenal), Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda che ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro, e Jonathan David del Lille che a Milanello potrebbe ritrovare il suo allenatore delle ultime due stagioni Paulo Fonseca.