Arriva una serie su Christian Pulisic, stella della nazionale USA e del Milan

In vista della Copa America, la stella della nazionale maschile degli Stati Uniti Christian Pulisic ha annunciato una nuova docuserie "PULISIC" in collaborazione con CBS Sports. La docuserie fornirà uno sguardo dietro le quinte sulla storia della vita della star americana e su come è diventato il leader della nazionale americana. La serie, che sarà composta da più episodi e più stagioni e che sarà presentata in anteprima durante la stagione calcistica 2024-25, andrà in onda su Paramount+ .

Dando uno sguardo sulla sua vita e sulla sua crescita in Italia con il Milan, offrirà un lato mai visto prima di Pulisic dalla crescita a Hershey, in Pennsylvania, fino ai giorni nostri. Vincitore della Champions League e reduce da una stagione con il Milan in cui ha segnato 15 gol e regalato 11 assist in tutte le competizioni nonostante avesse solo 25 anni, Pulisic ha compiuto alcune imprese impressionanti nella sua carriera.

"Christian Pulisic è il giocatore maschile di più alto profilo mai uscito dall'America, ma si sa molto poco della sua vita personale", ha affermato il direttore creativo senior di CBS Sports Pete Radovich. "Siamo entusiasti di lavorare con Christian per raccontare la storia della sua vita, mostrare al mondo chi è veramente ed evidenziare l'enorme impatto che ha avuto sul calcio americano nei momenti più impegnativi della sua carriera".