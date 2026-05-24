Matri: "Sembrava che fosse il Cagliari a lottare per qualcosa d’importante. Mi ha spaventato l'atteggiamento dei giocatori"

Matri: "Sembrava che fosse il Cagliari a lottare per qualcosa d’importante. Mi ha spaventato l'atteggiamento dei giocatori"MilanNews.it
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Oggi alle 23:23News
di Manuel Del Vecchio
Alessandro Matri, quasi incredulo, analizza la sconfitta del Milan contro il Cagliari. Prestazione inspiegabile dei rossoneri che finiscono sesti

Il Milan perde contro il Cagliari e va in Europa League, rovinando una stagione che aveva fatto vedere anche buone cose. Il 2026 rossonero è stato però ai limiti della vergogna sportiva: Allegri dovrà dare tante spiegazioni, così come i calciatori che sono crollati all'improvviso. Alessandro Matri, negli studi di DAZN, analizza così la serata di San Siro.

LE PAROLE DI MATRI SU MILAN-CAGLIARI

"Impressiona l’atteggiamento della squadra. Sembrava che fosse il Cagliari a lottare per qualcosa d’importante. Il Milan si è subito arreso, si è difeso, ha lasciato spazio. A me ha spaventato l’atteggiamento dei giocatori: stasera ho visto il castello del girone d’andata crollare tutto".