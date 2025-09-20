Matteo Gabbia è il capitano di giornata: il vice un compagno di reparto

Con l'assenza di Mike Maignan e di Rafael Leao, questa sera contro l'Udinese alle 20.45 al Bluenergy Stadium il capitano sarà Matteo Gabbia, centrale della difesa a tre di Massimiliano Allegri e uno dei leader dello spogliatoio. Il vice-capitano gioca accanto a lui ed è Fikayo Tomori. Per il calciatore italiano cresciuto nel vivaio rossonero si tratta della prima volta con la fascia al braccio dal primo minuto. Il tecnico livornese ieri in conferenza stampa aveva di fatto anticipato questa scelta.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan, quarta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026:

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Rui Modesto. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci