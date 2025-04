Menez: "Un peccato vedere il Milan così. Deve ritrovare serenità e stabilità"

Jeremy Menez, rossonero nelle stagioni 14/15 e 15/16, ha parlato della situazione attuale del Milan intervistato da SportMediaset. Queste le dichiarazioni dell'ex centravanti francese:

“Situazione strana, è un peccato vedere il Milan così, ti dico la verità. Secondo me il Milan deve ritrovare la serenità e la stabilità che servono per ritrovare risultati. Colpe? Per me un po’ di tutti, non puoi dare la colpa solo a uno o all’altro. La dirigenza deve trovare la soluzione per ritrovare la stabilità e la serenità di cui ha bisogno la squadra”.