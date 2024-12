Mercato di gennaio, Martorelli: "Il Milan qualcosa potrebbe fare"

A TuttoMercatoWeb.com, l’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato così della prossima campagna acquisti invernale:

Il mercato invernale chiuderà il 3 febbraio.

“Non è una scelta che condivido. Se il mercato fosse aperto fino al 15 settembre tante operazioni verrebbero fatte all’ultimo. Allungando il mercato, non lo migliori”.

Chi si muoverà?

“In assoluto la Juventus. Le circostanze hanno fatto sì che avesse qualche infortunio. Bisognerà colmare quel vuoto che si è creato per un problema di infortuni”.

Non solo la Juve…

“Il Milan qualcosa potrebbe fare. Ha una rosa ampia, importante. Può ancora migliorare. E poi il Torino: l’infortunio di Zapata ha creato dei problemi non di poco conto, trovare un sostituto non sarà facile. Poi Cairo sta attento al bilancio. Chi naviga nelle zone basse dovrà intervenire”.