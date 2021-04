Mercato Milan, ecco tutti i nomi per l'attacco in vista della prossima stagione

Il Milan, dato che Mario Mandzukic fin qui non ha dato le giuste garanzie, è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa far coppia con Zlatan Ibrahimovic in vista della prossima stagione. Non solo Andrea Belotti del Torino e Dusan Vlahovic della Fiorentina, il Diavolo guarda anche all’estero. Stando a quanto riferisce Il Giorno, piace molto il talento del Benfica, Darwin Nunez, 22 anni da compiere a giugno. Per quel che riguarda invece la trequarti destra, Paolo Maldini e i suoi collaboratori continuano a seguire Florian Thauvin, Lucas Vazquez e Riccardo Orsolini.