Mercato Milan: sarà fondamentale allargare la rosa anche con elementi di esperienza come Rabiot e Modric
MilanNews.it
In vista della prossima stagione, nella quale il Milan dovrebbe tornare in Europa e quindi a giocare ogni tre giorni, sarà fondamentale allargare la rosa anche con elementi di esperienza che sappiano fare subito la differenza e che possano trascinare soprattutto i più giovani, un po' come hanno fatto quest'anno Luka Modric e Adrien Rabiot.
Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che anche per quanto riguarda il centravanti, che sarà con ogni probabilità il grande obiettivo e il grande investimento del mercato estivo del Diavolo, Allegri vorrebbe un giocatore già pronto e già abituato alle enormi responsabilità che San Siro addossa, meglio ancora se conosce già la Serie A.
