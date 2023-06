Messi rivela il proprio futuro: "Ho preso la mia decisione, vado a Miami"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Lionel Messi ha annunciato in questi minuti quale sarà la sua nuova avventura. Niente ritorno al Barcellona per l'argentino, che annuncia in un'intervista congiunta a Mundo Deportivo e Sport: "Ho preso la mia decisione, voglio andare a Miami. Non è ancora chiuso al 100%, mancano alcuni dettagli ma abbiamo deciso. Se la cosa del Barcellona non avesse funzionato, allora meglio lasciare l'Europa, allontanandomi dai riflettori".