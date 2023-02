Messias a SportMediaset: "Con il nuovo modulo difendiamo meglio, ora va migliorata la fase offensiva. Importanti i rientri di Ibra e Maignan"

A margine dell'evento di ieri sera di Fondazione Milan, Junior Messias ha rilasciato queste parole a SportMediaset: "In questa stagione c'è la consapevolezza di quello che siamo. Al di là del periodo negativo siamo sempre stati lì, l'entusiasmo non è mai mancato anche quando eravamo in difficoltà e se non ci fosse stato il Napoli potevamo sperare nel campionato. Ora siamo a tre punti dall'Inter e dal secondo posto. Noi facciamo il nostro percorso".

Sul gol contro il Monza: "Una bella soddisfazione ma conta di più la vittoria".