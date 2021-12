Messias, un esordio a stagione: dal 2015/16 il brasiliano ha esordito ogni anno in una categoria diversa

Guardando a numeri e statistiche di Genoa-Milan, si può segnalare un dato riguardante Messias. Il brasiliano con la doppietta al Genoa ha segnato all'esordio da titolare in Serie A con la maglia del Milan. Queste le prime volte del brasiliano.

UN ESORDIO A STAGIONE

15/16 esordio in Eccellenza (Casale)

16/17 esordio in D (Chieri)

18/19 esordio in C (Gozzano)

19/20 esordio in B (Crotone)

20/21 esordio in A (Crotone)

21/22 esordio in CL (Milan)