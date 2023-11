MIL-BVB (0-1). Incredibile a San Siro: Reus segna su rigore

Doccia freddissima per il Milan: al nono minuto della sfida, dopo tre minuti dall'occasione fallita da Giroud dal dischetto, Calabria ha steso ingenuamente un avversario in area di rigore, causando un rigore per il Dortmund. Dal dischetto si è presentato Reus che ha battuto Maignan che comunque aveva intuito. Incredibile avvio di gara a San Siro. Ora il Milan dovrà essere fortissimo mentalmente.

