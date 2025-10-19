MIL-FIO (2-1): LEAO! Rigore vincente di Rafa!

MIL-FIO (2-1): LEAO! Rigore vincente di Rafa!
Oggi alle 22:31
di Francesco Finulli

Il Milan va in vantaggio!!! I rossoneri passano all'86° con un rigore di Rafael Leao che si prende la pesante responsabilità dal dischetto e spiazza De Gea. Fallo da rigore convalidato con Var dopo una manata mista a trattenuta di Parisi su Gimenez.

Rossoneri in vantaggio. Doppietta di Leao.