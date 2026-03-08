MIL-INT (1-0): entra anche Nkunku per il finale di partita. Si chiude col 5-4-1

MIL-INT (1-0): entra anche Nkunku per il finale di partita. Si chiude col 5-4-1
Oggi alle 22:30
di Francesco Finulli

Mancano poco più di cinque minuti più recupero, con il Milan in vantaggio di una rete sull'Inter nel Derby contro l'Inter. Siamo all'84° e Massimiliano Allegri decide di sostituire Christian Pulisic, molto generoso questa sera, per schierare Christopher Nkunku in questo finale di partita. Come riportato dal bordocampista di DAZN i rossoneri si schierano con il 5-4-1 per questo spezzone finale con il francese largo a sinistra e Fullkrug unico riferimento offensivo centrale.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida all'ombra della Madonnina.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mhkitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Darmian, Calhanoglu, Sucic, Frattesi, L. Martinez, Zopolato, Lavelli. All. Cristian Chivu