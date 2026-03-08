MIL-INT (1-0): intervallo. Rossoneri avanti con il protagonista meno atteso
Il Milan è avanti in questo derby all'intervallo. Per quanto visto in questi primi 45 minuti la formazione rossonera merita il vantaggio, segnato al minuto 35 dall'uomo meno atteso di tutti: Pervis Estupinan. L'ecuadoregno, dopo uno splendido assist, è riuscito a trafiggere Sommer sul suo palo, riuscendo in quello che pochi secondi prima Mhkitaryan aveva fallito a tu per tu con Maignan.
Forte del gol, il Milan è andato anche vicino al raddoppio, prima con Saelemaekers e poi con Fofana, ma per il momento il vantaggio è minimo. Per questo motivo nella ripresa servirà la stessa percezione del pericolo ed attenzione di questi 45 minuti, dove Maignan non è stato praticamente mai impensierito.
