MIL-LEC (0-0): i primi cambi di Allegri. Dentro Fullkrug e Loftus

Milan-Lecce 0-0, minuto 73. Arrivano i primi cambi del Milan di Massimiliano Allegri: entrano in campo sia Ruben Loftus-Cheek che Niclas Fullkrug. Aumenta il peso rossonero in mezzo al campo e in area di rigore. Escono Samuele Ricci e Christian Pulisic.

LE PAROLE DI TARE SUL RINNOVO DI MAIGNAN

Igli Tare, direttore sportivo rossonero, nel pre-gara di Milan-Lecce ha parlato ai microfoni di DAZN e ha dato i suoi aggiornamenti sullo stato avanzamento trattative per il rinnovo di Mike Maignan, portiere e capitano milanista. Le sue dichiarazioni: “Quanto manca… Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c’è la volontà della società di andare avanti. Penso entro… A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”.