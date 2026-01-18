MIL-LEC (0-0): intervallo. Il Milan crea ma è troppo poco incisivo

MILAN-LECCE 0-0, INTERVALLO. Finisce il primo tempo a San Siro con Milan e Lecce che sono fermi sullo 0-0. I rossoneri approcciano la partita con un atteggiamento propositivo e fanno la partita, per quanto riguarda il possesso palla riuscendo anche a uscire bene dalla pressione del Lecce che spesse volte arriva fin nella metà campo milanista. Diverse anche le occasioni o le potenziali situazioni pericolose create ma sempre sfumate per mancanza di precisione e incisività negli ultimi 16 metri. La concretezza dovrà essere la parola d'ordine nella ripresa.

LE PAROLE DI TARE SUL RINNOVO DI MAIGNAN

Igli Tare, direttore sportivo rossonero, nel pre-gara di Milan-Lecce ha parlato ai microfoni di DAZN e ha dato i suoi aggiornamenti sullo stato avanzamento trattative per il rinnovo di Mike Maignan, portiere e capitano milanista. Le sue dichiarazioni: “Quanto manca… Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c’è la volontà della società di andare avanti. Penso entro… A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”.