MIL-LEC (1-0): il colpo del Panzer! Segna FULLKRUG!

Milan-Lecce 1-0, minuto 76: gol di Niclas Fullkrug! Il Milan, dai e ridai, passa in vantaggio grazie al primo gol in maglia rossonera di Niclas Fullkrug, appena entrato! Grandissima azione dei rossoneri con un lancio in profondità di Gabbia per uno straordinario Saelemaekers che controlla e mette un cioccolatino per il centravanti tedesco che con la specialità della casa, la testa, buca un Falcone che era stato semplicemente pazzesco fin qui! Poco meno di un quarto d'ora più recupero ora.

LE PAROLE DI TARE SUL RINNOVO DI MAIGNAN

Igli Tare, direttore sportivo rossonero, nel pre-gara di Milan-Lecce ha parlato ai microfoni di DAZN e ha dato i suoi aggiornamenti sullo stato avanzamento trattative per il rinnovo di Mike Maignan, portiere e capitano milanista. Le sue dichiarazioni: “Quanto manca… Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c’è la volontà della società di andare avanti. Penso entro… A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”.