MIL-LEC (1-0): Saelemaekers esce malconcio, entra Athekame

Milan-Lecce, 1-0: minuto 80. Terzo cambio di Massimiliano Allegri che toglie Alexis Saelemaekers, uno dei migliori in campo e autore del bellissimo assist per il gol, al suo posto entra Zachary Athekame. Il belga esce acciaccato dopo uno scatto difensivo: da valutare nel post gara le sue condizioni. Esce tra gli applausi e i cori dei tifosi milanisti.

LE PAROLE DI TARE SUL RINNOVO DI MAIGNAN

Igli Tare, direttore sportivo rossonero, nel pre-gara di Milan-Lecce ha parlato ai microfoni di DAZN e ha dato i suoi aggiornamenti sullo stato avanzamento trattative per il rinnovo di Mike Maignan, portiere e capitano milanista. Le sue dichiarazioni: “Quanto manca… Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c’è la volontà della società di andare avanti. Penso entro… A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”.