MIL-LEC (1-0): ultimi due cambi, entrano Modric e Nkunku per il finale

Milan-Lecce 1-0, minuto 87. Ultimi due cambi per il Milan di Massimiliano Allegri. Escono Rafael Leao e anche Ardon Jashari, autore di un'ottima prova in entrambe le fasi. Entrano in campo per i minuti finali Luka Modric, per dare esperienza, e Christopher Nkunku.

LE PAROLE DI TARE SUL RINNOVO DI MAIGNAN

Igli Tare, direttore sportivo rossonero, nel pre-gara di Milan-Lecce ha parlato ai microfoni di DAZN e ha dato i suoi aggiornamenti sullo stato avanzamento trattative per il rinnovo di Mike Maignan, portiere e capitano milanista. Le sue dichiarazioni: “Quanto manca… Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c’è la volontà della società di andare avanti. Penso entro… A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”.