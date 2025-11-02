MIL-ROM (1-0): entra Athekame per uno stremato Saelemaekers

MIL-ROM (1-0): entra Athekame per uno stremato SaelemaekersMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:35News
di Francesco Finulli

Secondo cambio del Milan all'88°: esce uno stremato Alexis Saelemaekers, autore di una grande e generosa gara. Il belga lascia il campo con i crampi e lascia il posto a Zachary Athekame.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, El Ayanoui, Kone, Celik; Soule, Cristante; Dybala. A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.