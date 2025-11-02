MIL-ROM (1-0): intervallo. Milan cinico, soffre ma segna nel finale

Un Milan molto cinico, quello che si è visto nei primi 45 minuti del big match di San Siro contro la Roma. I rossoneri soffrono moltissimo, specialmente nei primi 25 minuti di gara in cui i giallorossi arrivano al tiro ripetutamente senza trovare la via del gol. La squadra di Allegri non riesce a uscire dalla pressione con Leao e Nkunku che faticano a tenere palla, i centrocampisti che non riescono a fare densità. La svolta arriva al 40° con Bartesaghi, in sofferenza, che recupera nel finale e trova Ricci, bravo a innescare Saelmaekers. Il belga lancia Leao sulla sinistra: il 10 brucia sullo scatto N'Dicka e serve l'assist per un commovente Pavlovic che si fa tutto il campo per seguire l'azione e viene premiato dal secondo gol stagionale. Il Diavolo avrebbe potuto addirittura raddoppiare ma Fofana fallisce clamorosamente un rigore in movimento.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, El Ayanoui, Kone, Celik; Soule, Cristante; Dybala. A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.