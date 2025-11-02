MIL-ROM (1-0): Maignan salva Fofana e il Milan, rigore parato a Dybala!
MIKE MAIGNAN! Enorme il portiere capitano del Milan che para un rigore a Paulo Dybala! L'estremo difensore francese salva il Diavolo e salva soprattutto Youssouf Fofana che aveva fatto una sciocchezza clamorosa, ribattendo con la mano un calcio di punizione di Pellegrini in area di rigore. Super intervento di Maignan che torna a essere decisivo dal dischetto. Allegri manda dentro all'84° Loftus-Cheek al posto di Nkunku.
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, El Ayanoui, Kone, Celik; Soule, Cristante; Dybala. A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.
