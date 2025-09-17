Milan, 40 colpi dopo: il saldo rossonero dopo il calciomercato estivo

Non si può dire che il Milan non sia stato particolarmente coinvolto nel calciomercato estivo che si è concluso poco più di due settimane fa, il 1° settembre. Sono i numeri a parlare chiaro e a raccontare che dalla sede centrale di via Aldo Rossi, la dirigenza milanista ha concluso la bellezza di 40 operazioni totali, considerando sia le entrate che le uscite. Un via-vai davvero rilevante e che ha avuto anche l'effetto di una stonatura rispetto alle parole di Giorgio Furlani a fine scorsa stagione: non ci sarà bisogno di una rivoluzione.

Rivoluzione è stata e il Corriere dello Sport oggi prova a fare un riassunto. Di tutte le operazioni portate a termine dal quarto piano di via Aldo Rossi, ben trenta sono state concluse in uscita mentre dieci sono stati gli acquisti ufficiali per la prima squadra. Da qui si può conteggiare il saldo totale del mercato rossonero, escludendo al momento i costi relativi ai bonus. Sono stati spesi complessivamente 157 milioni di euro e ne sono stati incassati 190 milioni. Dunque, il saldo totale ammonta a 33 milioni di euro in positivo.