Milan a quota sei legni in Champions League: solo il City ne ha colpiti di più

Il Milan ha colpito sei legni (come il PSG) in questa Champions League (due contro il Girona): meno solo del Manchester City (7). Inoltre, quattro delle ultime cinque partite di Champions League in cui i rossoneri hanno colpito almeno due legni si sono giocate in casa.

Stasera una traversa, con un tiro bruttissimo di Theo Hernandez da ottima posizione, ed un palo, con una conclusione potente e precisa di Musah che aveva battuto il portiere in diagonale.