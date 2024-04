Milan, al derby con due centrali di numero: solo Tomori e Gabbia a disposizione

Domani sera il Milan di Pioli affronterà il derby contro l'Inter con soli due centrali di ruolo a disposizione: Fikayo Tomori (diffidato) e Matteo Gabbia. Malick Thiaw è squalificato per il giallo preso contro il Sassuolo domenica scorsa, Pierre Kalulu è ancora infortunato in seguito alla botta al ginocchio presa contro il Verona e Simon Kjaer è ancora out dopo essere uscito acciaccato dalla gara di Reggio Emilia.

Non ci saranno neanche Jan-Carlo Simic e Davide Bartesaghi, di solito convocati da mister Pioli, visto che domani pomeriggio la Primavera di Abate si gioca la sua prima, storica, finale di Youth League contro l'Olympiacos a Nyon. L'unica mossa a disposizione che rimane a Pioli, nel caso in cui a gara in corso ce ne fosse bisogno, sarebbe quella di Theo adattato nuovamente a centrale di difesa.