Milan, alle 18 l'ultima partita del 2022 contro la Fiorentina: info e dettagli

© foto di DANIELE MASCOLO

Si chiuderà oggi, con la sfida contro la Fiorentina, il 2022 del Milan. I rossoneri, secondi in classifica con 30 punti in 14 gare, affronteranno i viola, posizionati al momento al decimo posto con 19 punti: calcio d'inizio alle 18:00 in un San Siro sold-out.

Arbitrerà il match il signor Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Moro e dal quarto uomo Di Bello; al Var ci sarà Fabbri, Avar Longo.

Milan-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live testuale su MilanNews.it; la nostra redazione, inoltre, vi condurrà al fischio d'inizio con il consueto live di avvicinamento con tutte le ultime notizie.