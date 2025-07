Milan, allenamento interrotto a Hong Kong per tempesta e fulmini: la situazione

vedi letture

Come riportato dagli inviati della Gazzetta dello Sport presenti al seguito del Milan a Hong Kong, dove domani alle 13.30 italiane si giocherà la seconda amichevole della tournée estiva tra Asia e Pacifico contro il Liverpool, il gruppo di Massimiliano Allegri ha dovuto interrompere dopo pochi minuti la sessione pomeridiana di allenamento per una violenta tempesta che si è abbattuta sull'Hong Kong Stadium. Pioggia torrenziale e fulmini hanno costretto la squadra di Allegri a rientrare negli spogliatoi in attesa che torni il sereno.

Il Milan si era già allenato questa mattina e a pranzo ha accolto il nuovo acquisto Pervis Estupinan: per il sudamericano questo sarebbe il primo allenamento con i nuovi compagni ma per il momento deve aspettare. Delusi, scrive la rosea, anche i moltissimi tifosi presenti per seguire l'allenamento della squadra: circa 10.000 secondo le stime riportate. Poco prima di scendere in campo sia Massimiliano Allegri che Youssouf Fofana avevano parlato in conferenza stampa.