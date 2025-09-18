Milan, anche Theo fa gli auguri a Pulisic con il ricordo del derby di Supercoppa

Anche Theo Hernandez si unisce alla lista di auguri per Christian Pulisic, che oggi compie gli anni. Sul suo profilo X, il terzino francese ha condiviso il video della Supercoppa contro l'Inter, con l'assist per il gol dell'americano.

Oggi, 18 settembre, è il compleanno di Christian Pulisic che compie 27 anni. Il Milan gli ha voluto fare così gli auguri sul proprio sito ufficiale: "Per lui è il terzo compleanno con la nostra maglia, i nostri colori che tanto bene ha saputo rappresentare in questi primi anni rossoneri a suon di gol e grandi prestazioni.