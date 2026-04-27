Milan, attaccanti da zona retrocessione: meglio solo di Cremonese, Verona e Lecce

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La situazione degli attaccanti del Milan è disastrosa. Ogni settimana si allunga il digiuno dei cinque giocatori offensivi della rosa di Allegri: l'ultimo a segnare è stato Rafael Leao lo scorso 1° marzo. In totale, in questo girone di ritorno in cui i numeri rossoneri sono letteralmente colati a picco, nelle 15 partite disputate, sono stati segnati solamente 5 gol dagli attaccanti rossoneri: 2 da Leao, 2 da Nkunku e 1 da Fullkrug. Pulisic e Gimenez a secco. Un rendimento da retrocessione: non ci sono altri termini per dirlo e lo confermano i numeri. Gli attaccanti del Diavolo hanno segnato solamente più di quelli di Cremonese (3), Hellas Verona (3) e Lecce (4), al pari di Parma e Pisa (5). Al netto del Parma, ormai salvo, le altre squadre sono tutte già con un piede in B o in lotta per non finirci. Di seguito si riporta la classifica nel dettaglio, marcatore per marcatore, di tutta la Serie A.

GOL ATTACCANTI CLUB SERIE A - GIRONE DI RITONO

1) Inter - 17 gol (Lautaro 6, Thuram 6, Esposito F.P. 4, Bonny 1)

2) Roma - 14 gol (Malen 11, Dybala 1, Soulè 1, Vaz 1)

3) Juventus - 13 gol (Boga 4, David 4, Yildiz 4, Conceicao 1)

4) Atalanta - 12 gol (Krstovic 6, Scamacca 3, Raspadori 2, De Ketelaere 1)*

5) Como - 10 gol (Douvikas 6, Diao 2, Jesus Rodriguez 1, Kuhn 1); Genoa - 10 gol (Ekuban 3, Vitinha 3, Colombo 3, Ekhator 1); Napoli - 10 gol (Hojlund 4, Alisson 3, Politano 2, Lukaku 1); Sassuolo - 10 gol (Pinamonti 4, Berardi 3, Laurientè 2, Nzola 1)

9) Torino - 9 gol (Simeone 5, Adams 2, Zapata 2)

10) Bologna - 7 gol (Rowe 2, Cambiaghi 1, Castro 1, Dallinga 1, Odgaard 1, Orsolini 1)

11) Cagliari - 6 gol (Esposito S. 3, Kilicsoy 2, Pavoletti 1)*; Fiorentina - 6 gol (Kean 3, Piccoli 2, Gudmundsson 1); Lazio - 6 gol (Isaksen 2, Pedro 2, Noslin 1, Cancellieri 1)*; Udinese - 6 gol (Davis 5, Buksa 1)*

15) Milan - 5 gol (Leao 2, Nkunku 2, Fullkrug 1); Parma - 5 gol (Pellegrino 3, Elphege 2); Pisa - 5 gol (Moreo 3, Durosinmi 1, Meister 1)

18) Lecce - 4 gol (Stulic 2, Banda 1, Pierotti 1)

19) Cremonese - 3 gol (Bonazzoli 2, Okereke 1); Hellas Verona - 3 gol (Bowie 2, Orban 1)

*una partita in meno