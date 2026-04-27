MN - Modric, i tempi di recupero dopo l'operazione. Stagione col Milan finita
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Pochi minuti fa il Milan ha comunicato che Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. L'operazione è perfettamente riuscita.
Apprende la redazione di MilanNews.it che i tempi di recupero per questo tipo di infortunio sono stimati generalmente tra le 6 e le 8 settimane, con la possibilità di utilizzare un'apposita protezione facciale per tornare in campo con qualche giorno d'anticipo se il decorso è positivo. Il croato tornerà a disposizione per i Mondiali, ma la sua stagione al Milan è da considerarsi conclusa.
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