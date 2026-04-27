MN - Grimaldo cuore rossonero? Lo spagnolo: "Milan uno dei club più importanti d'Italia, se non il più grande.."

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Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva, per MilanNews.it Alex Grimaldo, esterno di Bayer Leverkusen e Spagna finito sul taccuino del club. Questo un estratto delle dichiarazioni del terzino spagnolo:

Alex, si parla di Milan con sempre più insistenza. Ti piacerebbe indossare la maglia rossonera nella prossima stagione?

"Io al Bayer Leverkusen sono felice. Però il Milan è uno dei più grandi club d'Italia con uno stadio, una tifoseria e una squadra incredibile (ride, ndr). Ma io in Germania sono davvero contento. Vedremo...".

Il Milan è il Real Madrid e il Barcellona d'Italia?

"Sì, esatto. Come ho detto il Milan è uno dei club più grandi d'Italia. Se non il più grande. Y bueno... vediamo quello che accadrà quest'estate. Però lo ripeto per l'ennesima volta: al Bayer sono felice."

L'editoriale di Pietro Mazzara per MilanNews.it

È difficile parlare di calcio giocato dopo lo 0-0 di ieri sera, ovvero l’ennesima partita in cui la squadra ha fatto una fatica tremenda a trovare il tiro in porta. Se poi nell’unica, grande, chance della gara il pallone finisce a Saelemaekers che al posto di incrociare il tiro, decide di provare ad andare sul primo palo colpendo l’incrocio, ecco che si apre un altro discorso. Serio, imperativo e non più declinabile. La qualità di questa rosa va innalzata sensibilmente nella prossima sessione di calciomercato. Servono calciatori che sappiano essere determinanti, serve abbattere il limite dei 30 milioni (o poco più) per gli investimenti sui cartellini e uscire dalla politica della diversificazione dell’investimento, perché i giocatori che ti fanno alzare il livello costano e non sempre si può essere più bravi degli altri in sede di contrattazione. (LEGGI QUI)