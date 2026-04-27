CT Croazia: "Ho parlato con Modric: sono fiducioso che il recupero procederà secondo i piani"

CT Croazia: "Ho parlato con Modric: sono fiducioso che il recupero procederà secondo i piani"MilanNews.it
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Oggi alle 19:37News
di Manuel Del Vecchio

Il CT della Croazia Zlatko Dalic, attraverso i canali ufficiali della federazione, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Luka Modric. Il centrocampista rossonero questo pomeriggio si è operato a causa della frattura dello zigomo sinistro rimediata ieri contro la Juventus.

Ho parlato con Luka: sono fiducioso che il recupero procederà secondo i piani e che, da capitano della squadra, ci guiderà in un’altra grande competizione quest’estate”.