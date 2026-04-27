De Grandis prova a salvare Leao: "Fa cose, ma poco utili per la squadra"

De Grandis prova a salvare Leao: "Fa cose, ma poco utili per la squadra" MilanNews.it
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Oggi alle 19:30News
di Lorenzo De Angelis

Nel post partita di Milan-Juventus, intervenuto negli studi di Sky durante 'Sky Calcio Club', Stefano De Grandis ha parlato di Leao, anche oggi bersagliato da commenti negativi per una prestazione che non ha soddisfatto a pieno: 

“Leao fa delle cose. Ogni volte che ha palla cerca sempre la giocata e non fa mai le cose pratiche. In un momento come quello che sta attraversando dovrebbe fare cose meno utili a se stesso e più per la squadra”.