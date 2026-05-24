Milan, attacco con le polveri bagnate: finora nessun centravanti in doppia cifra in Serie a
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Dopo sei anni il Milan rischia di chiudere la stagione senza che nessuno dei suoi attaccanti abbia raggiunto la doppia cifra in campionato
Ad una sola partita dal termine del campionato, nessun calciatore del Milan quest'anno è riuscito a raggiungere la doppia cifra di gol in Serie A, rischiando così di interrompere una striscia positiva che va avanti da ormai sei anni. Leao è a quota 9 gol ma questa sera contro il Cagliari così come Pulisic, che è a quota 8. Nkunku con la rete di Genova è salito a quota 7: con una tripletta stasera potrebbe raggiungere la doppia cifra.
25/26 - Leao (9) e Pulisic (8)
24/25 - Pulisic (11) e Reijnders (10)
23/24 - Giroud (15) e Pulisic (12)
22/23 - Leao (15) e Giroud (13)
21/22 - Leao (11) e Giroud (11)
20/21 - Ibra (15), Kessie (13) e Rebic (11)
19/20 - Ibra (11) e Rebic (10)
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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