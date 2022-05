Milan, Betsson nuovo Official Regional Partner in Latam

MilanNews.it

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan, fresco vincitore dello scudetto, è lieto di annunciare che Betsson, operatore di scommesse sportive casinò online, è il nuovo Official Regional Partner in Latam (America Latina). Questa nuova partnership conferma il carattere globale del Milan che consolida la sua presenza in un mercato storicamente importante per il Club, da cui provengono alcune delle più grandi stelle rossonere, tra cui Ronaldinho e Kaká.