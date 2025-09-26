Milan, big match in vista. Serafini: "Col Napoli bellissimo esame"
Nel corso del suo Editoriale su MilanNews.it, il collega Luca Serafini si è espresso così sul big match tra Milan e Napoli di domenica sera a San Siro alle ore 20.45: "Al di là delle statistiche circoscritte a poche partite, quello che più impressiona del nuovo corso di Allegri è la ferocia che è rapidamente riuscito a restituire, intesa come ritmo, coesione, organizzazione, temperamento. A Udine tutti hanno giocato sul 3-0 come se fossero sul pari e con il Lecce in 10 da quasi subito, nessuno si è accontentato abbassando la guardia. Con il Napoli sarà un bellissimo esame".
Ecco la squadra arbitrale per Milan-Napoli, al completo:
Arbitro: CHIFFI
Assistenti: MELI-ALASSIO
IV uomo: MARINELLI
VAR: MARINI
AVAR: DOVERI
DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
Data: domenica 28 settembre 2025
Ora: 45
Stadio: San Siro, Milano
TV: DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
