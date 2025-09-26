Milan, big match in vista. Serafini: "Col Napoli bellissimo esame"

vedi letture

Nel corso del suo Editoriale su MilanNews.it, il collega Luca Serafini si è espresso così sul big match tra Milan e Napoli di domenica sera a San Siro alle ore 20.45: "Al di là delle statistiche circoscritte a poche partite, quello che più impressiona del nuovo corso di Allegri è la ferocia che è rapidamente riuscito a restituire, intesa come ritmo, coesione, organizzazione, temperamento. A Udine tutti hanno giocato sul 3-0 come se fossero sul pari e con il Lecce in 10 da quasi subito, nessuno si è accontentato abbassando la guardia. Con il Napoli sarà un bellissimo esame".

Ecco la squadra arbitrale per Milan-Napoli, al completo:

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: MELI-ALASSIO

IV uomo: MARINELLI

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: domenica 28 settembre 2025

Ora: 45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it