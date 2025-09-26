Sergio Ramos omaggia il ritiro di Busquets con un messaggio

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Sei la prova vivente di come si può essere eccezionali senza smettere di essere una persona normale". Sergio Ramos omaggia così Busquets con un messaggio al giocatore spagnolo che ha annunciato il ritiro dal calcio. "Rivale per la maggior parte del tempo, compagno di squadra molte volte, ti sei sempre distinto per la tua classe, la tua visione e la qualità del calcio, e per la tua natura umile e autentica - le parole di Ramos, che con Busquets ha condiviso i successi con la Spagna, tra cui il mondiale del 2010 -. Il calcio perde uno dei centrocampisti più brillanti con cui abbia mai giocato, ma smetti con il riconoscimento e la gratitudine di tutti noi che abbiamo lavorato con te e di tutti coloro che amano questo sport.

Grazie per essere stato un grande giocatore, un grande compagno di squadra e un grande amico. Ti auguro il meglio per il tuo nuovo percorso". (ANSA).