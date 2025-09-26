Modric: tifosi pazzi per la sua maglietta, superato anche Leao! Boom anche per la terza maglia

Il cuore dei tifosi rossoneri Luka Modric lo aveva già conquistato ancora prima di mettere piede a Milano e, se qualcuno invece aveva dubitato della sua tenuta fisica causa i suoi 40 anni, già dopo le prime partite si è dovuto assolutamente ricredere. Un giocatore che ha portato in Serie A una classe e come si suol dire ai giorni d'oggi un'aura che non si vedevano senza dubbio dall'approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L'ex Real Madrid è da subito diventato leader del centrocampo rossonero e di tutta la squadra ma non solo in campo. Infatti dai dati esaminati in relazione alla vendita delle magliette ufficiali del Milan, Modric ha scalzato Leao dal primo posto diventando così il nome più stampato dietro le magliette di questa stagione. Il podio viene completato da Christian Pulisic che con la sua numero 11, anno dopo anno, sta aumentando esponenzialmente le sue prestazioni e l'amore datogli dai tifosi.

Un altro dato rilevante è quello che riguarda la vendita del third kit ossia quello giallo. È risaputo ormai da anni che la terza divisa è quella un po' più creativa che si discosta dai colori sociali del club (cosa che parecchie volte ha destato più di qualche perplessità a tanti tifosi). Quest'anno però anche la maglia gialla è stata molto apprezzata tanto che, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha incrementato la vendita del 44% rispetto alla terza maglia dell'anno scorso. Maglia gialla che, ironia della sorte, è anche la maglia con la quale, Luka Modric ha realizzato il suo primo gol in rossonero.