Milan, bollettino infortuni: Gabbia operato fuori 1 mese, speranza per Bartesaghi

A meno tre giorni dal Derby della Madonnina che si giocherà domenica sera alle 20.45 allo stadio San Siro, Massimiliano Allegri e il suo staff dovanno iniziare a valutare da vicino le condizioni dei giocatori infortunati. Due notizie principali sono arrivate martedì: una riguarda l'operazione chirurgica di Matteo Gabbia e l'altra riguarda Davide Bartesaghi. Questa la situazione allo stato attuale:

- Matteo Gabbia - Come anticipato dalla redazione di MilanNews, martedì il numero 46 si è sottoposto ad operazione chirurgica a Londra per risolvere un problema di ernia inguinale. L'operazione è andata bene e il tempo di recupero è stimato in circa un mese. Potrebbe rientrare per la sfida contro il Napoli.

- Davide Bartesaghi - Dopo essere uscito malconcio dalla sfida dello "Zini" di Cremona, il laterale milanista è stato sottoposto ad esami strumentali approfonditi che, per fortuna, hanno scongiurato lesioni al flessore della coscia destra. L'obiettivo è provare a tornare in campo proprio domenica sera per la sfida contro l'Inter. Nella giornata di ieri ha svolto del lavoro personalizzato a Milanello, tra oggi e domani si capirà se potrà essere a disposizione

- Santiago Gimenez - Buone notizie invece per Santiago Gimenez. La visita di controllo ha dato esito positivo. Il giocatore nei prossimi giorni ultimerà il lavoro propedeutico al rientro in gruppo.

- Loftus-Cheek - Operazione alla mascella riuscita, il rientro in campo è previsto tra circa due mesi.