Tutti gli impegni di marzo del Milan, Milan Futuro, Milan Femminile e Milan Primavera
Questi gli impegni del mese di marzo per il Milan, il Milan Futuro, il Milan Femminile ed il Milan Primavera.
PRIMA SQUADRA MASCHILE
SERIE A
28ª giornata, Milan-Inter, domenica 8 marzo alle 20.45 (DAZN) - San Siro
29ª giornata, Lazio-Milan, domenica 15 marzo alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico, Roma
30ª giornata, Milan-Torino, sabato 21 marzo alle 18.00 (DAZN) - San Siro - BIGLIETTI
MILAN FUTURO
SERIE D
27ª giornata, Oltrepò-Milan Futuro, domenica 15 marzo alle 14.30 - Stadio Comunale San Contardo, Broni (PV) - data e orario da confermare
28ª giornata, Milan Futuro-Nuova Sondrio, domenica 22 marzo alle 14.30 (AC Milan Official App) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA) - data e orario da confermare
29ª giornata, Real Calepina-Milan Futuro, da definire - Stadio Luciano Libico, Grumello del Monte (BG)
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
SERIE A WOMEN
16ª giornata, Juventus-Milan, domenica 15 marzo alle 14.00 (DAZN/Raisport) - Stadio La Marmora-Pozzo, Biella
17ª giornata, Milan-Como Women, 21-22 marzo, data e orario da definire (DAZN, ev. Raisport) - Velodromo Attilio Pavesi, Fiorenzuola d'Arda (PC) (da confermare)
PRIMAVERA MASCHILE
PRIMAVERA 1
29ª giornata, Cesena-Milan, lunedì 9 marzo alle 15.00 (Sportitalia) - CS Romagna Centro, Cesena (FC)
30ª giornata, Milan-Bologna, domenica 15 marzo alle 13.00 (Sportitalia) - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)
31ª giornata, Juventus-Milan, sabato 21 marzo alle 13.00 (Sportitalia) - Allianz Training Centre, Vinovo (TO)
