Milan, Bonaventura aspetta il suo momento: Giampaolo ha grande stima in Jack

Giacomo Bonaventura, reduce da un lungo stop per infortunio, sta lavorando duramente per tornare presto al 100%. Il centrocampista rossonero, come riferisce gazzetta.it, aspetta con ansia il suo momento dopo essere stato in panchina per 90' sia contro l'Udinese che contro il Brescia. Marco Giampaolo ha grande stima in Jack e punterà molto su di lui in questa stagione.