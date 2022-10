Milan, buone notizie dagli infortunati 'a breve termine'. Maignan punta la Champions

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La vigilia di Hellas Verona-Milan sarà caratterizzata per i rossoneri dall'allenamento di rifinitura a Milanello alle ore 11:00, mentre Stefano Pioli non rilascerà le consuete dichiarazioni in conferenza stampa; non ci si aspettano, inoltre, novità dell'ultimo minuto sugli infortunati: a disposizione per il match del "Bentegodi", infatti, ci saranno gli stessi del match con la Juventus, tranne De Ketelaere sostituito da Messias.



Tre in via di recupero

Nelle ultime ore, però, sono arrivate buone notizie dai tre infortunati in via di recupero. Maignan, che ha subito durante la sosta nazionali di settembre una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro, Kjaer, fermo dal match contro l'Empoli per una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, e De Ketelaere, ai box dalla Juve per un risentimento muscolare, dovrebbero rientrare nei ranghi del gruppo nella prossima settimana ed essere a disposizione per la partita contro il Monza del 22 ottobre; si precisa che il portiere francese sarebbe schierabile anche in Champions League con l'inserimento in lista UEFA dal 24 ottobre.



Gli altri nel 2023

Per tutti gli altri infortunati, invece, bisognerà aspettare la fine dei Mondiali e del 2022: Ibrahimovic e Florenzi sono già da tempo lungodegenti e rientreranno con molta cautela a 2023 abbondantemente cominciato, mentre per gli ultimi arrivati in infermeria Calabria (lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra) e Saelemaekers (lesione parziale del legamento collaterale mediale) la speranza è di riaverli a disposizione per la prima del nuovo anno fissata a Salerno per il 4 gennaio.