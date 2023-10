Milan, c'è il vero Muro Giallo da scardinare: a Dortmund gara che pesa. Formazione: Pobega e non Adli

vedi letture

Nella giornata di ieri, durante la rifinitura dei rossoneri, a Milanello risuonavano dagli altoparlanti i cori dei tifosi del Borussia Dortmund per 'abituare' Leao e compagni all'atmosfera che questa sera ci sarà al Signal Iduna Park. Alle 21:00, però, sarà tutto vero, reale: il WestfalenStadion sarà caldissimo col Muro Giallo pronto a spingere Reus e soci alla prima vittoria in questa Champions League. E il Milan, forse un po' abituato a quelle note, ha tutta l'intenzione di scardinarlo sul serio, questa volta, il Muro Giallo.

D'altronde, bisogna parlo, quasi per forza. Il pareggio casalingo della prima giornata contro il Newcastle, infatti, costringe i rossoneri quantomeno a non perdere in casa del tedeschi; è chiaro, comunque, che non ci si accontenta del pari, perché il Milan deve - da mentalità - giocare per vincere: "È una partita importante - ha dichiarato Pioli in conferenza stampa - per lo sviluppo del girone, ma mancheranno poi 4 partite e ci sarà spazio per tutti. È importante perché peserà, non sarà decisiva ma peserà". L'avversario è certamente di livello, ma il Milan ha tutte le carte in regola per far malissimo ad una squadra sì forte offensivamente, ma che dietro concede tanto.Ecco, dunque, la formazione che scenderà in campo oggi al Signal Iduna Park di Dortmund: Maignan in porta, difesa a 4 con capitan Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, Thiaw e Tomori centrali, Reijnders mediano con Musah interno destro e Pobega interno sinistro, davanti tridente con Leao, Pulisic e Giroud. Panchina per Adli e Chukwueze, rientrerà anche Jovic. Assenti per infortuni Loftus-Cheek, Krunic, Kalulu, Bennacer e Caldara.